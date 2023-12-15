Даниил Денисов: «Карпин говорит всё прямо»

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов поделился комментарием о рулевом национальной команды России Валерии Карпине.

«Карпин — харизматичный тренер. Мне нравится его подход, что он говорит прямо, все, как есть», — заявил Денисов на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В составе сборной России 21-летний защитник появился на поле в трех контрольных поединках, в которых не записал на свой счет голевые действия.

В нынешнем сезоне Денисов провел в футболке «Спартака» 21 матч и стал автором трех ассистов.

Напомним, Российская премьер-лига отправилась на долгий зимний перерыв. Возобновление чемпионата состоится в начале марта.