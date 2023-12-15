​В Госдуме высказались о возможном матче сборных России и Сербии

Дмитрий Свищёв, который в Госдуме возглавляет комитет по физической культуре и спорту, высказался о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Сербии.

Давая комментарий, Свищёв назвал идею проведения такого матча отличной. По мнению депутата, УЕФА не станет препятствовать этой игре, поскольку она будет иметь статус товарищеской.

«У сербов качественная, боевая сборная, которая удачно выступает на европейской арене. Нам с ними будет непросто. Но это, безусловно, очень интересно. Было бы здорово провести этот матч в России – уверен, всё пройдет на высшем уровне», - слова Свищёва приводит «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что матч сборных России и Сербии может пройти в конце марта на стадионе «Зенита».