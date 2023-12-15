Самедов — о матче с Сербией: «Отличная возможность для сборной России сыграть с сильной европейской командой»

Экс-нападающий московского «Спартака» Александр Самедов высказался о возможном товарищеском матче между сборными России и Сербии.

«Если сыграем с Сербией будет здорово. Конечно, это будет отличный матч, отличная возможность для наших игроков сыграть с сильной европейской командой. Тем более, что она пробилась на Евро», — приводит слова Самедова «ВсеПроСпорт».

Контрольный поединок сборной России и сборной Сербии может состояться в марте 2024 года в Санкт-Петербурге.

Последним соперником команды Валерия Карпина была сборная Кубы, которую российский коллектив разгромил в Волгограде со счетом 8:0.