Колосков: «Возможный матч с Сербией – хороший знак»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков оценил возможный матч сборной России против сборной Сербии, который может, по последним новостям, состояться в марте следующего года.

«Это первая европейская страна, которая может с нами сыграть. Это очень хороший знак. К тому же, Сербия — это сборная нашего уровня, сильная, хорошая», - говорит Колосков для «Спорт-Экспресса». Колосков добавил, что команда сербов не элитная, но очень привычная сборная европейского уровня. Кстати, балканцы напрямую квалифицировались на Евро-2024 в Германии.

Напомним, что сборная России более двух лет по политическим причинам не играла с европейскими командами. Ранее россияне могли сыграть с командой соседней с Сербией Боснии и Герцеговины, но матч сорвался.