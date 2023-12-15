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Даниил Денисов — о сборной России: Всегда классно поработать с лучшими игроками нашей страны

15 Декабря 2023 • 19:32 Комментировать

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов поделился впечатлениями от игры за сборную России.

«Если обобщить, то ты, как молодой футболист, должен искать что-то новое и прогрессировать. Поработать с другим тренером, в других условиях, с лучшими игроками нашей страны, это всегда классно», — заявил Денисов на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Как считает футболист, благодаря такому опыту можно продолжать расти.

На счету Денисова три матча в составе национальной команды, в которых он не отметился результативными действиями.

Ранее появилась информация, что в конце марта сборная России может провести товарищескую игру против Сербии. Встреча должна пройти в Санкт-Петербурге.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сборная России Даниил Денисов ещё теги
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