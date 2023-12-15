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Жирков: Будет здорово, если матч между сборными России и Сербии состоится

15 Декабря 2023 • 17:28 Комментировать

Бывший футболист ЦСКА Юрий Жирков отреагировал на информацию о возможном товарищеском матче между сборными России и Сербии.

«Будет здорово, если матч состоится. Думаю, если сербы действительно захотят, то матч разрешат провести», — приводит слова Жиркова «Спорт-Экспресс».

Экс-игрок признался, что старается следить за всеми матчами сборной России, ведь всегда интересно посмотреть на молодых футболистов.

Ранее появилась информация, что сборная России может провести контрольный поединок с национальной командой Сербии в марте следующего года. Игра должна пройти в Санкт-Петербурге.

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Евро-Футбол.Ру,
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