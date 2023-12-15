​Сёмин высказался о возможном матче Россия – Сербия

Известный тренер Юрий Сёмин высказался о возможном товарищеском матче между сборными России и Сербии.

Ранее появилась информация о том, что матч Россия – Сербия может состояться в конце марта.

«Если у сборной России состоится спарринг с Сербией, то это будет очень хорошо для нашей национальной команды. Сербы – серьёзный соперник, такие игры на сегодняшний момент очень нужны», - сказал Сёмин, чьи слова приводит Metaratings.

Сёмин отметил, что для сборной России в нынешней ситуации проведение международных игр является позитивным моментом.

Как известно, сборная России сейчас не участвует в официальных соревнованиях из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА.