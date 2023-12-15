Следующим соперником сборной России в рамках товарищеского матча станет национальная команда Сербии.

Как сообщает сербское информационное агентство Tanjug, встреча между сборными России и Сербии должна пройти в конце марта 2024 года. По сведениям источника, матч состоится на домашнем стадионе «Зенита» в Санкт-Петербурге — «Газпром Арене».

При этом отмечается, что Сербия сначала должна получить одобрение со стороны УЕФА и ФИФА для проведения контрольного поединка с Россией.

Напомним, в последнем товарищеском матче подопечные Валерия Карпина разгромили сборную Кубы со счетом 8:0.