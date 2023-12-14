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Чемпионат мира 2026

​Месси не исключает, что выступит на чемпионате мира в 2026 году – Паредес

14 Декабря 2023 • 18:17 Комментировать

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес высказался о звёздном Лионеле Месси. По словам футболиста, Месси не исключает, что сыграет на следующем чемпионате мира в 2026 году.

«На днях Лео сказал, что если дела пойдут хорошо, и если он будет чувствовать себя в хорошей форме, то он ничего не будет исключать», - сказал Паредес, чьи слова приводит портал Goal со ссылкой на DirecTV.

В декабре прошлого года сборная Аргентины с Лионелем Месси стала чемпионом мира. В финале «альбиселесте» обыграли Францию по пенальти после ничьей 3:3.

Следующий чемпионат мира в 2026 году примут три страны – США, Мексика и Канада.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Леандро Паредес ещё теги
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