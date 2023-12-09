Лионель Скалони недавно допустил, что может покинуть должность главного тренера сборной Аргентины. По словам специалиста, он обдумает своё будущее.

Как сообщает в социальных сетях журналист Эстебан Эдул, Скалони считает, что сборная Аргентины должна заменить некоторых игроков в составе, чтобы продолжать выступать на высоком уровне. Отмечается, что Скалони проведёт встречу с Лионелем Месси и обсудит эти вопросы с Лионелем Месси, поскольку он является капитаном команды.

Напомним, что в прошлом году под руководством Лионеля Скалони сборная Аргентины стала чемпионом мира.