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​Скалони обсудит с Месси вопросы по составу сборной Аргентины слухи

09 Декабря 2023 • 19:19 Комментировать

Лионель Скалони недавно допустил, что может покинуть должность главного тренера сборной Аргентины. По словам специалиста, он обдумает своё будущее.

Как сообщает в социальных сетях журналист Эстебан Эдул, Скалони считает, что сборная Аргентины должна заменить некоторых игроков в составе, чтобы продолжать выступать на высоком уровне. Отмечается, что Скалони проведёт встречу с Лионелем Месси и обсудит эти вопросы с Лионелем Месси, поскольку он является капитаном команды.

Напомним, что в прошлом году под руководством Лионеля Скалони сборная Аргентины стала чемпионом мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Лионель Скалони ещё теги
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