​Скалони опроверг информацию об ухудшении отношений с Месси

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался по поводу своих отношений с Лионелем Месси.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что отношения между Скалони и Месси ухудшились – тренер якобы был недоволен тем, что игрок не посоветовался с ним, когда уводил команду с поля из-за беспорядков на трибунах перед матчем против Бразилии.

«Я разговаривал с Месси после игры с Бразилией. Он капитан команды, и у меня с ним прекрасные отношения», - слова Скалони приводит портал Goal.

Также Скалони дал новый комментарий о своём будущем.

Напомним, что сборная Аргентины в прошлом году выиграла чемпионат мира.