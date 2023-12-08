​«Я говорил с Месси»: Скалони высказался о будущем

Рулевой сборной Аргентины Лионель Скалони дал новый комментарий по своему будущему. Ранее он уже допускал, что покинет свой пост.

«Я всё ещё думаю над своим решением. Я спокойно думаю, как всё пройдёт, перезапускаться ли. Футболистам нужен тренер, который будет соответствовать их уровню желания и энергии. Я говорил и с Месси, и с Тапиа, мне просто нужно подумать об этом», - слова Скалони приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что в конце 2022 года под руководством Скалони сборная Аргентины выиграла чемпионат мира. Ещё раньше «альбиселесте» с этим тренером завоёвывали трофей Кубка Америки.

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