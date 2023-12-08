Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

​«Я говорил с Месси»: Скалони высказался о будущем

08 Декабря 2023 • 10:58 Комментировать

Рулевой сборной Аргентины Лионель Скалони дал новый комментарий по своему будущему. Ранее он уже допускал, что покинет свой пост.

«Я всё ещё думаю над своим решением. Я спокойно думаю, как всё пройдёт, перезапускаться ли. Футболистам нужен тренер, который будет соответствовать их уровню желания и энергии. Я говорил и с Месси, и с Тапиа, мне просто нужно подумать об этом», - слова Скалони приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что в конце 2022 года под руководством Скалони сборная Аргентины выиграла чемпионат мира. Ещё раньше «альбиселесте» с этим тренером завоёвывали трофей Кубка Америки.

Отношения Месси и Скалони испортились – раскрыта причина

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Лионель Скалони ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 08 Декабря
12:09 · Чемпионат мира 2026
​Скалони опроверг информацию об ухудшении отношений с Месси
10:58 · Чемпионат мира 2026
​«Я говорил с Месси»: Скалони высказался о будущем
06 Декабря
19:12 · Чемпионат мира 2026
Президент ФИФА надеется, что Месси сыграет на чемпионате мира – 2034 2
17:39 · Чемпионат мира 2026
​Кейруш больше не тренер сборной Катара
16:26 · Чемпионат мира 2026
​Овчинников оценил выступления сборной России
16:20 · Чемпионат мира 2026
​У Овчинникова спросили, нужен ли Акинфеев сборной России
14:59 · Чемпионат мира 2026
Отношения Месси и Скалони испортились – раскрыта причина слухи
13:33 · Чемпионат мира 2026
В МИД назвали недопуск России к турнирам разрушением футбола
05 Декабря
15:03 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин — о невызове в сборную: «Как главный тренер решил, так и получилось»
04 Декабря
12:53 · Россия. Премьер-лига
Калешин: «Европа приползёт к России»
02 Декабря
16:48 · Чемпионат мира 2026
​Снейдер: «Я до сих пор убит горем из-за поражения в финале чемпионата мира – 2010» 2
16:42 · Чемпионат мира 2026
​Снейдер: «Несправедливо, что «Золотой мяч» в 2010 году выиграл Месси, а не я» 3
13:28 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Я не дорос до уровня сборной России»
11:39 · Чемпионат мира 2026
Месси ответил, готов ли сыграть на ЧМ-2026
10:56 · Чемпионат мира 2026
В Бразилии сделали заявление по матчу с Россией 1
Все новости
Рекомендуем