Президент ФИФА надеется, что Месси сыграет на чемпионате мира – 2034

Глава ФИФА Джанни Инфантино поделился комментарием о возможном участии нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси в следующем чемпионате мира.

«Я очень жду чемпионат мира – 2026. Это будет грандиозное событие, на котором примут участие сразу 48 сборных. Я надеюсь, что Месси сможет сыграть не только на этом чемпионате, но еще и в 2030 году и в 2034 году», — цитирует функционера Prensa Futbol.

Напомним, минувший мундиаль прошел в Катаре. Победителем того турнира стала сборная Аргентины, которая в финале одолела национальную команды Франции в серии послематчевых пенальти.