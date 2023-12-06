Известный российский агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего сборной Буркина-Фасо Мохамеда Конате, в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от возможного матча африканской команды с национальной командой России.

«Буркина-Фасо сильнее Камеруна. В большинстве своём за сборную Буркина-Фасо играют уроженцы Кот-д’Ивуара. Это одни и те же футболисты. Кто не попадает в сборную Кот-д’Ивуара, идёт в сборную Буркина-Фасо. Буркина-Фасо и Кот-д’Ивуар - это практически одна страна. Очень много крови перемешано. Буркина-Фасо на Кубке Африки доходит то до четвертьфинала, то до полуфинала. Если действительно удастся с ними сыграть, будет хороший спарринг. Бертран Траоре из «Астон Виллы» там играет, Мохамед Конате. Раньше играл Шарль Каборе. Достаточно крепкая сборная, игра проходной точно не будет. Но я слабо верю в то, что приедет вся сборная в основном составе. В Россию они могут долететь только с пересадками, это добавляет трудностей», - сказал Селюк.

Напомним, что осенью сборная России обыграла Камерун со счётом 1:0.