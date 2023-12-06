Известный тренер Гаджи Гаджиев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от возможного товарищеского матча между сборными России и Буркина-Фасо.

«Я не могу назвать себя экспертом по африканскому футболу. Думаю, Буркина-Фасо сильнее Кубы. Есть общепринятые рейтинги, они весьма объективны. Хотя в них тоже бывают неточности. Рейтинг первой десятки сборных более объективен, а в позициях ниже могут быть ошибки. Любое измерение подразумевает ошибку», - сказал Гаджиев.

Напомним, что в ноябре сборная России разнесла команду Кубы в товарищеском матче со счётом 8:0.