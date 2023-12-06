​Кейруш больше не тренер сборной Катара

Известный португальский специалист Карлуш Кейруш больше не является главным тренером сборной Катара. Об отставке 70-летнего португальца было объявлено в среду. Катарская футбольная ассоциация поблагодарила Кейруша за работу и пожелала ему всего наилучшего.

Под руководством Карлуша Кейруша сборная Катара провела всего лишь 12 матчей. Результаты были такими: пять побед, две ничьи и пять поражений. В этот список входит товарищеский матч против России в сентябре, который завершился со счётом 1:1.

Отметим, что Кейруш известен по работе со многими клубами и сборными. В своё время он возглавлял «Реал» и входит в штаб Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед».