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​Силкин – о Буркина-Фасо: «Не надо позориться и играть с такими соперниками» эксклюзив

06 Декабря 2023 • 17:15 Комментировать (1)

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от возможного товарищеского матча сборной России с командой Буркина-Фасо.

«Буркина-Фасо по уровню как команда Кубы. Я не понимаю, зачем той же Кубе нужен тренерский штаб. Игроки сами справятся не хуже или хотя бы так же. Со спортивной точки зрения такие игры не несут никакой информации. Не надо позориться и играть с такими соперниками», - сказал Силкин.

Напомним, что в ноябре сборная России легко обыграла команду Кубы в товарищеском матче со счётом 8:0.

Отметим, что из-за санкций сборную России отстранили от официальных международных турниров.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сергей Силкин сборная Буркина-Фасо ещё теги
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Комментарии (1)
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Wetr123
06 Декабря 2023 в 18:05
Ниче... скоро 9 мая... парад там, то, се... каааааак начнем ... а че начнем-то? Мля, забыл!..
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