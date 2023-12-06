Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от возможного товарищеского матча сборной России с командой Буркина-Фасо.

«Буркина-Фасо по уровню как команда Кубы. Я не понимаю, зачем той же Кубе нужен тренерский штаб. Игроки сами справятся не хуже или хотя бы так же. Со спортивной точки зрения такие игры не несут никакой информации. Не надо позориться и играть с такими соперниками», - сказал Силкин.

Напомним, что в ноябре сборная России легко обыграла команду Кубы в товарищеском матче со счётом 8:0.

Отметим, что из-за санкций сборную России отстранили от официальных международных турниров.