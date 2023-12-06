​Овчинников оценил выступления сборной России

Сборная России в условиях санкций может проводить только товарищеские матчи. В 2023 году команда Валерия Карпина провела восемь игр: против Ирана (1:1), Ирака (2:0), олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), Катара (1:1), Камеруна (1:0), Кении (2:2) и Кубы (8:0).

Комментарий по поводу выступлений сборной России дал известный в прошлом вратарь Сергей Овчинников.

«Хочу сказать, что наша сборная проводила матчи, которые необходимы, на мой взгляд. В большинстве матчей показывала хорошую игру. Поэтому мне кажется, что дальше нужно продолжать практику, пока мы отсутствуем в международных матчах», - цитирует Овчинникова ТАСС.

Когда с Российского футбольного союза могут быть сняты санкции со стороны УЕФА и ФИФА, пока что предсказать сложно.