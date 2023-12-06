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​У Овчинникова спросили, нужен ли Акинфеев сборной России

06 Декабря 2023 • 16:20 Комментировать

Известный в прошлом вратарь Сергей Овчинников высказался о голкипере ЦСКА Игоре Акинфееве. По словам Овчинникова, только сам Акинфеев может ответить на вопрос, сколько ещё лет он способен выступать на высоком уровне.

Кроме того, у Овчинникова спросили, нужен ли Акинфеев национальной команде России.

«Нужен ли он сборной? У нас есть тренер национальной команды и сам Игорь, я думаю, что этот вопрос они смогут обсудить при желании», - цитирует Овчинникова ТАСС.

Как известно, Игорь Акинфеев объявил об уходе из сборной России после домашнего чемпионата мира в 2018 году, где команде удалось добраться до стадии 1/4 финала.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сборная России Игорь Акинфеев Сергей Овчинников ещё теги
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