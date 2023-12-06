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​Экс-тренер «Динамо»: «Сборная Буркина-Фасо точно сильнее Кубы» эксклюзив

06 Декабря 2023 • 16:00 Комментировать

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от возможного матча сборной России с командой Буркина-Фасо.

«Буркинийцы точно сильнее Кубы. Если бы с нами согласились играть ведущие команды Африки, было бы интереснее. Футболисты из условного Кот-д‘Ивуара выступают в ведущих европейских лигах. Матч с Кубой носил в том числе политический характер, учитывая обстановку в мире. Конечно, это сыграло роль в процессе переговоров», - сказал Петрушин.

Напомним, что сборная России в ноябре разгромила Кубу со счётом 8:0. В настоящий момент из-за санкций российская национальная команда может проводить только товарищеские матчи.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Алексей Петрушин сборная Буркина-Фасо ещё теги
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