Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от возможного матча сборной России с командой Буркина-Фасо.

«Буркинийцы точно сильнее Кубы. Если бы с нами согласились играть ведущие команды Африки, было бы интереснее. Футболисты из условного Кот-д‘Ивуара выступают в ведущих европейских лигах. Матч с Кубой носил в том числе политический характер, учитывая обстановку в мире. Конечно, это сыграло роль в процессе переговоров», - сказал Петрушин.

Напомним, что сборная России в ноябре разгромила Кубу со счётом 8:0. В настоящий момент из-за санкций российская национальная команда может проводить только товарищеские матчи.