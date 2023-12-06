После победы над Бразилией (1:0) в отборе на чемпионат мира – 2026 рулевой сборной Аргентины Лионель Скалони неожиданно сказал, что подумает над своим будущим. Специалист, под руководством которого год назад «альбиселесте» выиграли мундиаль в Катаре, допускает свой уход, хотя дела команды идут хорошо.

Как сообщает The Athletic, Скалони устал от напряжения, сопровождающего сборную Аргентины. Кроме того, между тренером и капитаном команды Лионелем Месси образовалось напряжение. Звёздный футболист перед игрой с Бразилией увёл команду с поля из-за происходящего на трибунах. При этом Месси принял решение сам, не советуясь с тренером. Этот факт взволновал Скалони и его штаб.