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Отношения Месси и Скалони испортились – раскрыта причина слухи

06 Декабря 2023 • 14:59 Комментировать

После победы над Бразилией (1:0) в отборе на чемпионат мира – 2026 рулевой сборной Аргентины Лионель Скалони неожиданно сказал, что подумает над своим будущим. Специалист, под руководством которого год назад «альбиселесте» выиграли мундиаль в Катаре, допускает свой уход, хотя дела команды идут хорошо.

Как сообщает The Athletic, Скалони устал от напряжения, сопровождающего сборную Аргентины. Кроме того, между тренером и капитаном команды Лионелем Месси образовалось напряжение. Звёздный футболист перед игрой с Бразилией увёл команду с поля из-за происходящего на трибунах. При этом Месси принял решение сам, не советуясь с тренером. Этот факт взволновал Скалони и его штаб.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Лионель Скалони ещё теги
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