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В МИД назвали недопуск России к турнирам разрушением футбола

06 Декабря 2023 • 13:33 Комментировать

Представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о футбольном бане России. ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из-за политической ситуации в мире.

«Недопуск нашей страны является свидетельством того, что футбольные чиновники вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, нацелены на разрушение этого вида спорта в нашей стране», - передает слова Захаровой ТАСС.

Ранее стало известно, что УЕФА утвердил процедуру жеребьевки Лиги наций-2024/2025, которая состоится в феврале следующего года в Париже. Россия не была включена в список участников.

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