​Снейдер: «Я до сих пор убит горем из-за поражения в финале чемпионата мира – 2010»

Известный в прошлом футболист сборной Нидерландов Уэсли Снейдер вспомнил о поражении в финале чемпионата мира – 2010. Тогда «оранжевые» в битве за трофей уступили Испании – единственный гол забил Андрес Иньеста во втором дополнительном тайме.

«Мы заслужили победу в финале 2010 года над Испанией. Но они были невероятны, и они обыграли нас. Выход в финал был замечательным достижением, о котором я мечтал. Я до сих пор убит горем из-за поражения», - слова Снейдера приводит AS со ссылкой на канал Alhayah TV.

Отметим, что в 2010 году чемпионат мира проходил в ЮАР.

​Снейдер: «Несправедливо, что «Золотой мяч» в 2010 году выиграл Месси, а не я»