​Снейдер: «Несправедливо, что «Золотой мяч» в 2010 году выиграл Месси, а не я»

Бывший футболист сборной Нидерландов Уэсли Снейдер высказался о вручении «Золотого мяча» в 2010 году. Тогда награду выиграл Лионель Месси, хотя Снейдер со своими командами выиграл требл и дошёл до финала чемпионата мира.

«Было немного несправедливо, что «Золотой мяч» в 2010 году выиграл Месси, а не я. Но я не от парень, который будет плакать по этому поводу. «Золотой мяч» - индивидуальная награда, а я предпочитаю выигрывать командные трофеи. Если бы мне пришлось выбирать между Лигой чемпионов и «Золотым мячом», я бы выбрал Лигу чемпионов», - слова Снейдера из интервью каналу Alhayah приводит AS.