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​Снейдер: «Несправедливо, что «Золотой мяч» в 2010 году выиграл Месси, а не я»

02 Декабря 2023 • 16:42 Комментировать (1)

Бывший футболист сборной Нидерландов Уэсли Снейдер высказался о вручении «Золотого мяча» в 2010 году. Тогда награду выиграл Лионель Месси, хотя Снейдер со своими командами выиграл требл и дошёл до финала чемпионата мира.

«Было немного несправедливо, что «Золотой мяч» в 2010 году выиграл Месси, а не я. Но я не от парень, который будет плакать по этому поводу. «Золотой мяч» - индивидуальная награда, а я предпочитаю выигрывать командные трофеи. Если бы мне пришлось выбирать между Лигой чемпионов и «Золотым мячом», я бы выбрал Лигу чемпионов», - слова Снейдера из интервью каналу Alhayah приводит AS.

У Месси есть незаслуженный «Золотой мяч» – за что он его получил
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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Уэсли Снейдер Золотой Мяч сборная Нидерландов ещё теги
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Комментарии (1)
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ингерман
02 Декабря 2023 в 16:47
ай.. паточняк.. хе..
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