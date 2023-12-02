​Россия не возвращается: УЕФА не допустил команду к сезону Лиги наций

УЕФА не включил сборную России в число команд, которые примут участие в жеребьёвке Лиги наций сезона 2024/2025. Таким образом, российская национальная команда не будет участвовать в официальных соревнованиях УЕФА как минимум до марта 2025 года, то есть до начала европейской части отбора на чемпионат мира – 2026.

В конце февраля 2022 года УЕФА ввёл в отношении Российского футбольного союза санкции. С тех пор российские клубы и сборные не участвуют в официальных международных соревнованиях. Санкции действуют и со стороны ФИФА.

Стоит сказать, что в настоящий момент сборная России проводит только товарищеские матчи. В Российском футбольном союзе продолжают обсуждать возможность перехода из УЕФА в АФК, хотя в этом вопросе всё непросто.

Три главных заблуждения вокруг футбола России