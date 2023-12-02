Месси ответил, готов ли сыграть на ЧМ-2026

36-летний аргентинский нападающий Лионель Месси высказался о возможном участии в чемпионате мира 2026 года.

«Я всегда играют на максимуме. Собираюсь выкладываться до того момента, пока у меня будут силы. Только время покажет, сыграю ли я на ЧМ-2026. Обычно игроки не выступают в таком возрасте на подобных турнирах. Поэтому я не уверен, что выступлю там. Но и не могу на 100% утверждать, что меня не будет на мундиале. Посмотрим, как все сложится», - передает слова форварда ESPN.

Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира – 2022. В финальном матче «альбиселесте» одолели Францию.

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