В Бразилии сделали заявление по матчу с Россией

Родриго Пайва, являющийся директором по связям со СМИ Конфедерации футбола Бразилии, высказался о возможной организации товарищеского поединка против национальной команды России.

«У нас уже объявлены матчи на 2024 год, поэтому сложно выбрать окно для матча со сборной России. Обсуждается вопрос организации встречи в 2025 году, но об этом пока рано говорить», - приводит слова Пайвы Sport24.

Сборная России последний товарищеский матч провела против Кубы на стадионе в Волгограде. Подопечные Валерия Карпина разгромили соперника со счетом 8:0.

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