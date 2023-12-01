​В Колумбии игрока дисквалифицировали за шлепок девушки по попе

Бывший футболист национальной сборной Колумбии Теофило Гутьеррес получил дисквалификацию на родине. Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», футболист пропустит четыре матча за то, что по ходу матча он дважды шлепнул по попе девушку, которая стояла около входа в подтрибунное помещение. Девушка работала на игре – она отвечала за логистику.

Первый шлепок со стороны футболиста произошёл тогда, когда он уходил с поля на перерыв. Во второй раз Гутьеррес сделал это, выходя на второй тайм.

За сборную Колумбии в своё время Теофило Гутьеррес провёл 52 матча. В них футболист записал на свой счёт 15 голов и один результативный пас на партнёров.