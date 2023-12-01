​Церемонию включения матча Россия – Куба в Книгу рекордов перенесли

В недавнем товарищеском матче сборная России разгромила Кубу со счётом 8:0. И хотя это не самая крупная победа национальной команды в истории, игру внесут в Книгу рекордов России. Ранее никогда в одном матче российской сборной не забивали голы восемь разных футболистов.

Между тем, церемонию включения матча Россия – Куба (8:0) в Книгу рекордов России перенесли на следующий год.

«Церемония по рекорду сборной России перенесена на неопределённую дату, [она пройдёт] после февраля. До сбора команды России», - комментарий пресс-службы Книги рекордов России приводит ТАСС.

Отметим, что из-за санкций сборная России сейчас может проводить только товарищеские матчи.