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​Романцев высказал мнение о ситуации сборной России

01 Декабря 2023 • 14:21 Комментировать

Бывший тренер сборной России Олег Романцев высказался о нынешней ситуации национальной команды.

Как известно, из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА сборная России проводит только товарищеские матчи – от официальных турниров команда отстранена.

«Здесь я могу непопулярное мнение высказать, многие меня, наверное, осудят. Мне кажется, играть надо, всеми правдами и неправдами, не унижаясь ни перед кем, стремиться играть. Обстоятельства раз такие», - цитирует Романцева ТАСС.

Романцев отметил, что сборная России должна стараться проводить как можно больше матчей. Экс-тренер «Спартака» сказал, что в какой-то момент здравый смысл восторжествует, и санкции будут сняты.

Последний товарищеский матч – против Кубы – сборная России выиграла со счётом 8:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Олег Романцев
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