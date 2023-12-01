​Романцев высказал мнение о ситуации сборной России

Бывший тренер сборной России Олег Романцев высказался о нынешней ситуации национальной команды.

Как известно, из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА сборная России проводит только товарищеские матчи – от официальных турниров команда отстранена.

«Здесь я могу непопулярное мнение высказать, многие меня, наверное, осудят. Мне кажется, играть надо, всеми правдами и неправдами, не унижаясь ни перед кем, стремиться играть. Обстоятельства раз такие», - цитирует Романцева ТАСС.

Романцев отметил, что сборная России должна стараться проводить как можно больше матчей. Экс-тренер «Спартака» сказал, что в какой-то момент здравый смысл восторжествует, и санкции будут сняты.

Последний товарищеский матч – против Кубы – сборная России выиграла со счётом 8:0.