В РФС оценили шансы товарищеского матча Россия - Бразилия

Максим Митрофанов, занимающий должность генсекретаря РФС, дал комментарий относительно возможной организации товарищеского поединка между сборными России и Бразилии.

«Пока матч Россия - Бразилия не на повестке. В ближайшую мартовскую паузу он маловероятен. С коллегами из бразильской федерации общаемся. У нас теплые и дружеские отношения», - передает слова Митрофанова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сборная России может поводить исключительно товарищеские матчи из-за бана от ФИФА и УЕФА. В последнем спарринге подопечные Валерия Карпина разгромили Кубу со счетом 8:0.

Россия поднялась в рейтинге ФИФА после победы над Кубой