Россия поднялась в рейтинге ФИФА после победы над Кубой

На официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА) опубликована обновленная версия рейтинга национальных команд. Сборная России, отстраненная от турниров, улучшила свое положение. Подопечные Валерия Карпина поднялись с 39-го на 38-е место.
Лидером рейтинга по-прежнему остается сборная Аргентины, которая является действующим чемпионом мира. Вторую строчку занимает национальная команда Франции. Топ-3 замыкают англичане.
В десятку лучших также попали: Бельгия, Бразилия, Нидерланды, Португалия, Испания, Италия и Хорватия.
В последнем матче сборная России разгромила Кубу со счетом 8:0.
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