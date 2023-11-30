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Россия поднялась в рейтинге ФИФА после победы над Кубой

30 Ноября 2023 • 13:41 Комментировать (1)

На официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА) опубликована обновленная версия рейтинга национальных команд. Сборная России, отстраненная от турниров, улучшила свое положение. Подопечные Валерия Карпина поднялись с 39-го на 38-е место.

Лидером рейтинга по-прежнему остается сборная Аргентины, которая является действующим чемпионом мира. Вторую строчку занимает национальная команда Франции. Топ-3 замыкают англичане.

В десятку лучших также попали: Бельгия, Бразилия, Нидерланды, Португалия, Испания, Италия и Хорватия.

В последнем матче сборная России разгромила Кубу со счетом 8:0.

Полная версия рейтинга ФИФА

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Рейтинг Фифа
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ингерман
30 Ноября 2023 в 14:38
ай таперичи паняцна.. хочишь с 10 падняцв на 1-е дисять разов сыграй с кубай.. А-ха-ха-ха! )))
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