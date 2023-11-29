Анелька: Я не имел ничего общего с французским менталитетом

Бывший нападающий сборной Франции Николя Анелька рассказал о своём настрое на игры национальной команды.

«У меня была проблема с этой футболкой, я не имел ничего общего с менталитетом, болельщиками, образом мышления, я больше связан с англичанами. Это печально, потому что, если посмотреть на мою статистику за сборную Франции, я забил 14 голов, 12 из них – на выезде», – рассказал экс-форвард «синих».

За 12 лет в футболке национальной команды Николя Анелька провёл 69 матчей, забив 14 голов. На его счету «золото» Кубка Конфедераций и чемпионата Европы.