Тренер Аргентины назвал Месси сумасшедшим

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился комментарием о трудолюбии нападающего команды Лионеля Месси, который выступает за «Интер Майами».

— Если бы я рассказал вам, что он делает на тренировках, вы бы мне не поверили. Он сумасшедший, — заявил Скалони на Bobo TV.

В составе сборной Аргентины 36-летний Месси провел 180 матчей, в которых смог забить 106 мячей и записал в свой актив 56 результативных передач.

Напомним, свой последний матч команда Скалони провела 22 ноября. В рамках отборочного турнира чемпионата мира – 2026 Аргентина одолела сборную Бразилии со счетом 1:0.