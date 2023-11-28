​В сборной Бразилии ждут Анчелотти

Летом глава Бразильской конфедерации футбола объявлял, что в 2024 году главным тренером сборной Бразилии станет Карло Анчелотти. Теперь в прессе активно говорят о том, что Анчелотти может передумать и подписать новый контракт с «Реалом» - ещё на два сезона.

В то же время Бразильская конфедерация футбола имеет гарантии того, что Анчелотти не передумает и начнёт работу с «селесао». Об этом в программе Globo Esport рассказал журналист Андре Ризек.

В настоящий момент сборная Бразилии не имеет постоянного главного тренера – на временной основе с командой работает Фернандо Диниз.

​«Реал» принял решение по Анчелотти и начал действовать