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​В сборной Бразилии ждут Анчелотти

28 Ноября 2023 • 19:48 Комментировать

Летом глава Бразильской конфедерации футбола объявлял, что в 2024 году главным тренером сборной Бразилии станет Карло Анчелотти. Теперь в прессе активно говорят о том, что Анчелотти может передумать и подписать новый контракт с «Реалом» - ещё на два сезона.

В то же время Бразильская конфедерация футбола имеет гарантии того, что Анчелотти не передумает и начнёт работу с «селесао». Об этом в программе Globo Esport рассказал журналист Андре Ризек.

В настоящий момент сборная Бразилии не имеет постоянного главного тренера – на временной основе с командой работает Фернандо Диниз.

​«Реал» принял решение по Анчелотти и начал действовать


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Сборная Бразилии Фернандо Диниз ещё теги
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