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Хлусевич - о разгроме Кубы со счётом 8:0: «Не знал ни одного их игрока»

28 Ноября 2023 • 12:51 Комментировать

Защитник сборной России Даниил Хлусевич поделился мнением о недавнем товарищеском матче против национальной команды Кубы.

«Не знал ни одного их игрока и ничего не слышал о команде. Но мы провели качественный недельный цикл и хорошо изучили соперника. Приятно, что матч вызвал большой ажиотаж в Волгограде», - передает слова Хлусевича «Спорт-Экспресс».

Напомним, что товарищеская встреча между сборными России и Кубы состоялась 20 ноября на стадионе в Волгограде. Поединок завершился разгромной победой подопечных Валерия Карпина со счетом 8:0. Это вторая самая крупная победа в истории российской сборной.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России сборная Кубы Даниил Хлусевич ещё теги
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