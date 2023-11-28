Хлусевич - о разгроме Кубы со счётом 8:0: «Не знал ни одного их игрока»

Защитник сборной России Даниил Хлусевич поделился мнением о недавнем товарищеском матче против национальной команды Кубы.

«Не знал ни одного их игрока и ничего не слышал о команде. Но мы провели качественный недельный цикл и хорошо изучили соперника. Приятно, что матч вызвал большой ажиотаж в Волгограде», - передает слова Хлусевича «Спорт-Экспресс».

Напомним, что товарищеская встреча между сборными России и Кубы состоялась 20 ноября на стадионе в Волгограде. Поединок завершился разгромной победой подопечных Валерия Карпина со счетом 8:0. Это вторая самая крупная победа в истории российской сборной.