Борис Игнатьев считает Головина лучшим игроком сборной России

Известный тренер Борис Игнатьев высказался о полузащитнике «Монако» и сборной России Александре Головине.

«Думаю, сильнейший игрок нынешней сборной России — это Александр Головин. Во всех матчах, которые Саша провел за сборную, он выделялся на фоне остальных», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

На счету 27-летнего футболиста 47 матчей за сборную России, в которых он забил 6 мячей и стал автором 14 результативных передач.

Напомним, в последнем товарищеском матче подопечные Валерия Карпина разгромили национальную команду Кубы (8:0). Встреча проходила в Волгограде и собрала на трибунах более 40 тысяч болельщиков.