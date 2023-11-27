Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Борис Игнатьев считает Головина лучшим игроком сборной России

27 Ноября 2023 • 17:26 Комментировать

Известный тренер Борис Игнатьев высказался о полузащитнике «Монако» и сборной России Александре Головине.

«Думаю, сильнейший игрок нынешней сборной России — это Александр Головин. Во всех матчах, которые Саша провел за сборную, он выделялся на фоне остальных», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

На счету 27-летнего футболиста 47 матчей за сборную России, в которых он забил 6 мячей и стал автором 14 результативных передач.

Напомним, в последнем товарищеском матче подопечные Валерия Карпина разгромили национальную команду Кубы (8:0). Встреча проходила в Волгограде и собрала на трибунах более 40 тысяч болельщиков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Сборная России Борис Игнатьев Александр Головин ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 27 Ноября
17:26 · Чемпионат мира 2026
Борис Игнатьев считает Головина лучшим игроком сборной России
26 Ноября
19:42 · Италия. Серия А
​Моуринью хочет возглавить топ-сборную слухи
14:48 · Чемпионат мира 2026
​В РФС прокомментировали ситуацию с бутсами игроков сборной Кубы
14:16 · Чемпионат мира 2026
Сборная России может сыграть с представителями БРИКС в июне
12:23 · Чемпионат мира 2026
В РФС оценили выступление сборной России в 2023 году
12:10 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Крыльев Советов» Костанца: «Матч Бразилия - Аргентина был огненным»
25 Ноября
13:23 · Чемпионат мира 2026
Футболист сборной России: «Интересно было бы сыграть против Египта с Салахом»
12:42 · Чемпионат мира 2026
Кузяев назвал футболиста с лучшей правой ногой в сборной России
02:12 · Чемпионат мира 2026
​Сборная Испании осталась единственным обладателем уникального рекорда
24 Ноября
21:29 · Армения
Александр Петраков останется у руля сборной Армении
20:41 · Чемпионат мира 2026
В РФС сообщили, что вели переговоры о матче с Буркина-Фасо
20:33 · Чемпионат мира 2026
​В РФС высказались о поиске соперников для сборной России
19:51 · Чемпионат мира 2026
Борис Игнатьев не в восторге от нового рекорда сборной России
19:27 · Чемпионат мира 2026
​Отец Родриго пристыдил Месси
19:00 · Чемпионат мира 2026
Масалитин считает, что нужно возродить вторую сборную России
Все новости
Рекомендуем