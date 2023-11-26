Сборная России может сыграть с представителями БРИКС в июне

Максим Митрофанов, который занимает пост генерального секретаря Российского футбольного союза, допускает проведение товарищеского матча сборной России против команд из стран БРИКС в июне.

Стоит сказать, что с 12 по 23 июня в Казани пройдут игры БРИКС. В это объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка.

«Есть идея пригласить пару команд из стран БРИКС, сыграть с ними в период, когда в Казани будут проходить Игры БРИКС», - сказал Митрофанов, чьи слова приводит ТАСС.

Как известно, из-за санкций сборная России сейчас может проводить только товарищеские матчи. Последний такой матч – против Кубы – команда Валерия Карпина выиграла со счётом 8:0.