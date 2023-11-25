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Футболист сборной России: «Интересно было бы сыграть против Египта с Салахом»

25 Ноября 2023 • 13:23 Комментировать

Защитник национальной команды России Юрий Горшков поведал о том, какого соперника хочет для сборной в следующей игре.

«Интересно было бы сыграть с африканской сборной. Например, с Сенегалом. Или сборная Египта с (Мохамедом) Салахом - хороший вариант», - передает слова Горшкова Sport24.

Напомним, что Россия отстранена от международных соревнований совместным решением ФИФА и УЕФА. В связи с этим национальная команда может проводить только товарищеские матчи. В недавнем спарринге против Кубы, который прошел 20 ноября на стадионе в Волгограде, подопечные Валерия Карпина одержали разгромную победу со счетом 8:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Египта Мохамед Салах Юрий Горшков ещё теги
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