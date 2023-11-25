Кузяев назвал футболиста с лучшей правой ногой в сборной России

Бывший полузащитник петербургского «Зенита», а ныне игрок французского «Гавра» Далер Кузяев назвал футболистов с лучшей правой ногой в национальной сборной России.

«Ну, вне конкуренции - это Андрей Мостовой. На первом месте. Второй - Александр Головин. И третий - Арсен Адамов (смеется)», - приводит слова Далера пресс-служба сборной страны.

Напомним, что последний товарищеский поединок сборная России провела против национальной команды Кубы на стадионе в Волгограде. Подопечные Валерия Карпина успешно закрыли 2023 год, одержав разгромную победу со счетом 8:0.