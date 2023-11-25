Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

​Сборная Испании осталась единственным обладателем уникального рекорда

25 Ноября 2023 • 02:12 Комментировать

Сборная Бразилии проиграла в домашнем матче сборной Аргентины, и случилось это в домашних стенах. Поражение стоило больше, чем потеря трех очков - Бразилия покинула элитный клуб сборных, которые никогда не проигрывали дома в квалификационных матчах к чемпионату мира.

До недавней поры в клубе состояли сразу три команды -это сборные Италии, Бразилии и Испании. Но итальянцы потерпели шокирующее поражение от Северной Македонии в марте 2022 года, сейчас проиграли дома и бразильцы, и осталась лишь сборная Испании - 52 победы и лишь десять ничьих, 182 забитых гола и лишь 28 пропущенных.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Сборная Италии Сборная Испании ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 25 Ноября
02:12 · Чемпионат мира 2026
​Сборная Испании осталась единственным обладателем уникального рекорда
24 Ноября
21:29 · Армения
Александр Петраков останется у руля сборной Армении
20:41 · Чемпионат мира 2026
В РФС сообщили, что вели переговоры о матче с Буркина-Фасо
20:33 · Чемпионат мира 2026
​В РФС высказались о поиске соперников для сборной России
19:51 · Чемпионат мира 2026
Борис Игнатьев не в восторге от нового рекорда сборной России
19:27 · Чемпионат мира 2026
​Отец Родриго пристыдил Месси
19:00 · Чемпионат мира 2026
Масалитин считает, что нужно возродить вторую сборную России
18:29 · Чемпионат мира 2026
Гаджиев – о рекорде сборной России: «В текущих условиях – это важное достижение»
17:12 · Чемпионат мира 2026
​Смородская высказалась о будущем Карпина в сборной России
13:04 · Чемпионат мира 2026
В Бахрейне сообщили, когда может пройти матч против России
12:29 · Чемпионат мира 2026
Жирков высказался о бане сборной России
12:04 · Чемпионат мира 2026
В РФС подтвердили, что матч с Кубой войдёт в Книгу рекордов России 1
09:37 · Чемпионат мира 2026
Ди Мария заявил, что завершит карьеру в сборной Аргентины
09:30 · Россия. Премьер-лига
Чалов: «Для меня игра за сборную России - мечта»
02:54 · Чемпионат мира 2026
Австралийцы пожертвовали выручку за матч с Палестиной страдающим жителям Сектора Газа
Все новости
Рекомендуем