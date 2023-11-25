​Сборная Испании осталась единственным обладателем уникального рекорда

Сборная Бразилии проиграла в домашнем матче сборной Аргентины, и случилось это в домашних стенах. Поражение стоило больше, чем потеря трех очков - Бразилия покинула элитный клуб сборных, которые никогда не проигрывали дома в квалификационных матчах к чемпионату мира.

До недавней поры в клубе состояли сразу три команды -это сборные Италии, Бразилии и Испании. Но итальянцы потерпели шокирующее поражение от Северной Македонии в марте 2022 года, сейчас проиграли дома и бразильцы, и осталась лишь сборная Испании - 52 победы и лишь десять ничьих, 182 забитых гола и лишь 28 пропущенных.