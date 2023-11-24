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В РФС сообщили, что вели переговоры о матче с Буркина-Фасо

24 Ноября 2023 • 20:41 Комментировать

Максим Митрофанов, который в Российском футбольном союзе работает на посту генерального секретаря, ответил на вопрос о возможном матче сборной России против Буркина-Фасо.

«Мы не отрицали, что вели переговоры с Буркина-Фасо, приглашали их. Если бы они приехали летом, то мы бы провели сбор с двумя матчами», - сказал Митрофанов журналистам.

Как известно, в условиях санкций сборная России может проводить только товарищеские матчи, причём находить соперников для них не так просто. Последний такой матч команда Валерия Карпина выиграла со счётом 8:0 – в соперниках была сборная Кубы.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России РФС Максим Митрофанов сборная Буркина-Фасо ещё теги
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