В РФС сообщили, что вели переговоры о матче с Буркина-Фасо

Максим Митрофанов, который в Российском футбольном союзе работает на посту генерального секретаря, ответил на вопрос о возможном матче сборной России против Буркина-Фасо.

«Мы не отрицали, что вели переговоры с Буркина-Фасо, приглашали их. Если бы они приехали летом, то мы бы провели сбор с двумя матчами», - сказал Митрофанов журналистам.

Как известно, в условиях санкций сборная России может проводить только товарищеские матчи, причём находить соперников для них не так просто. Последний такой матч команда Валерия Карпина выиграла со счётом 8:0 – в соперниках была сборная Кубы.