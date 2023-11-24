​В РФС высказались о поиске соперников для сборной России

В условиях санкций сборная России может проводить только товарищеские матчи. Максим Митрофанов, который занимает пост генерального секретаря РФС, высказался на тему поиска соперников для национальной команды.

«Идут переговоры с большим числом сборных. Сейчас ситуация немного другая – команды, которые уже вышли на Евро, тоже будут играть товарищеские матчи. Все заинтересованы поскорее сформировать календарь. Мы всегда рассматривали команды из Европы. Сейчас кто-то освободился, посмотрим», - сказал Митрофанов журналистам.

Напомним, что в ноябре сборная России обыграла Кубу со счётом 8:0.