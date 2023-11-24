​Отец Родриго пристыдил Месси

Перед недавним матчем сборных Бразилии и Аргентины произошёл конфликт между Родриго и Лионелем Месси. Отец бразильского форварда сделал публикацию в социальных сетях, «уколов» и даже пристыдив звёздного аргентинца за его поведение. Публикация представляет собой две фотографии – на одной Месси конфликтует с Родриго, а на другой – хватает за горло игрока сборной Уругвая.

«Это тот святой, который ни с кем не конфликтует…» - так подписал фотографии отец Родриго.

Напомним, что в ноябре сборная Аргентины в отборе на чемпионат мира - 2026 проиграла Уругваю (0:2) и обыграла Бразилию (1:0).

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