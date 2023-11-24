​Смородская высказалась о будущем Карпина в сборной России

Ольга Смородская, которая в своё время занимала должность президента «Локомотива», высказалась на тему будущего Валерия Карпина в сборной России. Смородская считает, что Российский футбольный союз должен продлить контракт со специалистом.

Отметим, что действующий контракт Карпина с РФС рассчитан до конца июля 2024 года.

«Карпин – лучший вариант для сборной в данный момент. Нет смысла что-то менять и придумывать велосипед. Карпину надо продолжать работать со сборной России», - цитирует Смородскую «РБ Спорт».

В то же время Смородская отметила, что в нынешних реалиях невозможно оценить работу рулевого сборной. Как известно, из-за санкций национальная команда России может проводить только товарищеские матчи.