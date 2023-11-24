В Бахрейне сообщили, когда может пройти матч против России

Абед Аль Ансари, который является техническим директором Ассоциации футбола Бахрейна, высказался по поводу возможного проведения товарищеской встречи против сборной России.

«Эта игра возможна. В ноябрьскую паузу мы бы смогли договориться и организовать матч наших сборных. Думаю, вместе мы сможем сделать все возможное, чтобы эта игра состоялась», - передает слова Аль Ансари Sport24.

Напомним, что последний товарищеский поединок сборная России провела на домашнем поле против Кубы. Команда Валерия Карпина одержала разгромную победу над гостями со счетом 8:0.