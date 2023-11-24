Жирков высказался о бане сборной России

Бывший защитник петербургского «Зенита» и московского ЦСКА Юрий Жирков высказался о сборной России.

«У сборной нет отборочных матчей и качественных игр, чтобы показать - в России есть футболисты. Надеюсь, в скором времени нашу сборную вернут», - приводит слова Жиркова Sport24.

Напомним, что российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА. В связи с этим национальная команда вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи. В последнем контрольном поединке подопечные Валерия Карпина отпраздновали разгромную победу над Кубой со счетом 8:0.