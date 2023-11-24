Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

В РФС подтвердили, что матч с Кубой войдёт в Книгу рекордов России

24 Ноября 2023 • 12:04 Комментировать

В службе коммуникаций Российского футбольного союза подтвердили новость о том, что недавний товарищеский поединок сборных России и Кубы будет внесен в Книгу рекордов страны. Ранее об этом сообщил телеграм-канал «Мутко против».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в Книге рекордов зафиксируют эту встречу как матч, в котором забили голы максимальное количество футболистов. Ворота кубинской сборной поразили Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.

Поединок завершился победой сборной России со счетом 8:0.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 24 Ноября
12:29 · Чемпионат мира 2026
Жирков высказался о бане сборной России
12:04 · Чемпионат мира 2026
В РФС подтвердили, что матч с Кубой войдёт в Книгу рекордов России
09:37 · Чемпионат мира 2026
Ди Мария заявил, что завершит карьеру в сборной Аргентины
09:30 · Россия. Премьер-лига
Чалов: «Для меня игра за сборную России - мечта»
02:54 · Чемпионат мира 2026
Австралийцы пожертвовали выручку за матч с Палестиной страдающим жителям Сектора Газа
02:46 · Италия. Серия А
​Гравина пояснил, почему Италия отказалась от заявки на проведение чемпионата мира 2030 года
23 Ноября
23:24 · Чемпионат мира 2026
​Паредес: «Надеемся, что Скалони останется в сборной Аргентины»
22:04 · Чемпионат мира 2026
Селюк советует РФС организовать матч Россия - Буркина-Фасо
17:12 · Чемпионат мира 2026
Булыкин объяснил, почему сборной России важно сыграть с Танзанией и Занзибаром
17:12 · Чемпионат мира 2026
Валерий Новиков: Если бы сборная России играла с топ-командами, то интерес был бы совершенно другой
13:48 · Чемпионат мира 2026
Пономарёв: «Российские клубы и сборную не пустят на международные турниры ещё лет пять»
13:30 · Чемпионат мира 2026
Быстров: «Сборной России нужно проводить любые товарищеские матчи, даже с соперником уровня Кубы»
11:19 · Чемпионат мира 2026
Геркус: «Сборная важна для страны»
10:39 · Чемпионат мира 2026
Игрок сборной Аргентины Ромеро: «Бразильцы в очередной раз запятнали футбол» 1
09:49 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили - о Карпине: «Главный тренер сборной не должен сидеть на двух стульях» 1
Все новости
Рекомендуем