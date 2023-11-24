В РФС подтвердили, что матч с Кубой войдёт в Книгу рекордов России

В службе коммуникаций Российского футбольного союза подтвердили новость о том, что недавний товарищеский поединок сборных России и Кубы будет внесен в Книгу рекордов страны. Ранее об этом сообщил телеграм-канал «Мутко против».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в Книге рекордов зафиксируют эту встречу как матч, в котором забили голы максимальное количество футболистов. Ворота кубинской сборной поразили Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.

Поединок завершился победой сборной России со счетом 8:0.