Матч сборных России и Кубы будет внесён в Книгу рекордов

В начале текущей недели сборная России провела товарищескую встречу против национальной команды Кубы. Подопечные Валерия Карпина разгромили соперника со счетом 8:0.

Как сообщается в телеграм-канале «Мутко против», этот матч будет внесен в Книгу рекордов России. Национальная команда побила собственное достижение по количеству игроков, забивших в одном поединке. В прошедшем спарринге с кубинцами голами отметились восемь разных футболистов.

Напомним, что встреча прошла на стадионе в Волгограде. В составе сборной России забитыми мячами отметились Обляков, Головин, Миранчук, Сильянов, Соболев, Пруцев, Кривцов и Мостовой.