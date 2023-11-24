Ди Мария заявил, что завершит карьеру в сборной Аргентины

Атакующий полузащитник сборной Аргентины Анхель ди Мария высказался насчет своей карьеры в национальной команде.

«С болью в душе я готовлюсь сказать «до свидания» самому лучшему, что было в моей футбольной карьере», - передает слова 35-летнего полузащитника инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Напомним, что Анхель выступает за сборную Аргентины с 2008 года. В общей сложности полузащитник провел за «альбиселесте» 136 поединков и забил 29 голов. Вместе со сборной страны ди Мария становился победителем Кубка Америки и триумфатором чемпионата мира – 2022.