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Ди Мария заявил, что завершит карьеру в сборной Аргентины

24 Ноября 2023 • 09:37 Комментировать

Атакующий полузащитник сборной Аргентины Анхель ди Мария высказался насчет своей карьеры в национальной команде.

«С болью в душе я готовлюсь сказать «до свидания» самому лучшему, что было в моей футбольной карьере», - передает слова 35-летнего полузащитника инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Напомним, что Анхель выступает за сборную Аргентины с 2008 года. В общей сложности полузащитник провел за «альбиселесте» 136 поединков и забил 29 голов. Вместе со сборной страны ди Мария становился победителем Кубка Америки и триумфатором чемпионата мира – 2022.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Анхель Ди Мария
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